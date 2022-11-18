Никита Задоров провел в НХЛ акцию в поддержку борющегося с раком Амирова

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров поддержал своего соотечественника Родиона Амирова, который борется с онкологическим заболеванием.

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй Лайтнинг» Задоров вышел на лед с баннером, на котором было написано: «Я бьюсь за Родиона Амирова».

«Огоньки» проиграли встречу 1:4, но акция россиянина не осталась незамеченной.

Напомним, в 2021 году Амиров подписал контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», однако затем у него выявили опухоль мозга. Хоккеист был прооперирован и отправлен в аренду в уфимский «Салават Юлаев», в котором сейчас продолжает восстановление.