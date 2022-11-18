Тренер «Северстали» решил больше сосредоточиться на хоккее, а не вокруг него

Главный тренер чеерповецкой «Северстали» Андрей Разин объявил о закрытии своего Telegram-канала, мотивируя это тем, что ему нужно больше сосредоточиться на хоккее.

«Моя основная работа — главный тренер хоккейного клуба «Северсталь». К сожалению, команда не идет на том месте, где ее хочется видеть всем ее болельщикам, естественно, и мне тоже. Нам в каждом поражении не хватает чуть-чуть. Я люблю повторять ребятам, чтобы они искали причины неудач не в других, а в себе. Так же делаю и я. Именно поэтому я закрываю свой канал. Мне нужно больше сосредоточиться на хоккее, а не вокруг него», - говорится в сообщении.

После 31 игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» с 31 очком занимает девятое место в Западной конференции.