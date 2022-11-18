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«Сказала, что я идиот». Подколзин - о реакции жены на свою драку

Хоккеист травмировал глаз в потасовке.
18 ноября 2022 12:47
автор: Александр Шульгин

Российский форвард «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал о реакции своей супруги на травмы, полученные им в драке против нападающего «Бостон Брюинз» Эй Джея Грира.

«Я в порядке, спасибо, это иногда случается, это хоккей, это жизнь. Мне повезло, что я не получил более серьезную травму, просто наложили парочку швов. Да, я проиграл в этой драке, но все в порядке.

Мне придется провести матч с защитной маской, которую я ненавижу. Надеюсь это только на один матч, будет непривычно. Реакция моей супруги на травму в драке? Моя жена сказала, что я идиот, и возможно, она права», - приводит слова хоккеиста пресс-служба канадского клуба.

Напомним, по итогам потасовки у россиянина оказался поврежден глаз. Из-за этой травмы он вынужден был досрочно завершить встречу.

Накануне стало известно, что Подколзин вернулся в строй и возобновил тренировки с командой.

источник: ХК «Ванкувер Кэнакс»
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