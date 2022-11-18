Михаил Сергачев: Конечно, такая победа была нужна нам для обретения уверенности в обороне

Российский защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев дал комментарий после победы своей команды над «Калгари» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Конечно, такая победа была нужна нам для обретения уверенности в обороне. Мы пропускаем в среднем больше трех голов за матч, и это нехорошая цифра для нас», - приводит слова хоккеиста зарубежная пресса.

В составе »Лайтнинг» дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров. Также по одному разу отличились Стивен Стэмкос и Филлип Майерс. Сергачев сделал две результативные передачи, а вратарь Андрей Василевский отразил 39 бросков из 40.

В следующем матче «Тампа» отправится на выезд к «Нэшвиллу», а «Калгари» сыграет в гостях у «Флориды». Оба противостояния состоятся 20 ноября.