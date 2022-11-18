Кравец утвержден тренером «Авангарда», Хабибулин – генменеджером

Совет директоров хоккейного клуба «Авангард» утвердил Михаила Кравеца в должности главного тренера команды, сообщается в Telegram-канале «Авангарда».

Он был исполняющим обязанности главного тренера после отставки в октябре Дмитрия Рябыкина.

Под руководством Кравеца «Авангард» выдал серию из восьми побед подряд и победил в 11 из 15 игр.

Ранее Кравец тренировал подмосковный «Витязь» и хабаровский «Амур», работал в штабах СКА и «Сочи».

Также был представлен новый генеральный менеджер команды – Рашид Хабибулин, ранее занимавший должность советника председателя совета директоров Александра Крылова. 14 ноября о своей отставке объявил прежний генеральный менеджер Алексей Волков, при котором в 2021 году «Авангард» завоевал Кубок Гагарина.