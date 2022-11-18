Председатель совета директоров «Авангарда» назвал уход Крылова эмоциональным поступком

Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов высказался об уходе Алексея Волкова.

Напомним, Волков покинул пост генерального менеджера клуба 14 ноября.

«Я считаю, что это чисто эмоциональное решение, я не знаю, как к этому относиться, но в любом случае к любому решению надо относиться с уважением.

Откровенно вам говорю, что я не вмешивался в работу по формировании состава, пока работал Волков, только помогал там, где у него не получалось решить вопрос самому, например, в случае с Ткачевым. Но то, что творилось последние месяцы – словно не было уже никакого контроля. В том числе в том, что касается вратарской линии, и это был первый раз, когда я серьезно вмешался. Думаю, на этом можно закрыть тему», - приводит пресс-служба «Авангарда» слова председателя Совета директоров.

18 ноября был представлен новый генеральный менеджер команды – Рашид Хабибулин, ранее занимавший должность советника председателя Совета директоров.

Добавим, что «Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков в 31 матче.

19 ноября омский клуб примет на своем льду «Ак Барс», матч начнется в 13:00 по московскому времени.