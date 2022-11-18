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«Торпедо» победило «Северсталь» в овертайме

Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Нижнем Новгороде.
18 ноября 2022 21:16
автор: Максим Скороходов

«Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Северсталь» со счетом 2:1ОТ.

В основное время на шайбу хоккеиста гостей Кирилла Пилипенко, заброшенную в большинстве (17-я минута), хозяева ответили своей реализацией большинстве, которую завершил Сергей Гончарук (36).

А в овертайме победу «Торпедо» принес гол японского форварда Ю Сато (65).

Таким образом, нижегородцы набрали 42 очка и поднялись на третье место Западной конференции, где клуб из Череповца с 32 очками располагается на девятой строчке.

22 ноября «Торпедо» примет «Куньлунь», а «Северсталь» сыграет в этот же день дома с московским «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Северсталь» (Череповец) - 2:1 (0:1, 1:0, 0:0)

Голы:
0:1 – Пилипенко (Абросимов, Иванцов), 16:38 (Бол.)
1:1 – Гончарук (Кручинин, Конюшков), 35:54 (Бол.)
2:1 - Сато (Ларионов), 64:59

источник: «Советский спорт»
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