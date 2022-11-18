ЦСКА на выезде одолел «Спартак» в матче КХЛ 

Хоккеисты ЦСКА одержали гостевую победу над «Спартаком» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе армейцев шайбы на свой счет записали Виталий Абрамов (23-я минута), Павел Карнаухов (24), Тахир Мингачев (40) и Сергей Плотников (52). В составе хозяев по голу забили Кирилл Кожевников (2) и Тимур Хайруллин (25).

Таким образом, подопечные Сергея Федорова набирают 45 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Команда Игоря Гришина находится на седьмом месте, имея в своем активе 33 очка.

Добавим, что 20 ноября ЦСКА сыграет против «Витязя» в Балашихе, а «Спартак» в тот же день на домашней арене примет «Локомотив».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы:

1:0 – Кожевников (Талалуев), 01:37

1:1 – Абрамов (Светлаков), 22:01

1:2 – Карнаухов (Киселевич, Григоренко), 23:52

2:2 – Хайруллин (Вароне), 24:52

2:3 – Мингачев (Окулов), 39:03

2:4 – Плотников (Григоренко, Провольнев) 51:50 (бол.)

Вратари: Красиков – Рейдеборн