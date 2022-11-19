Три очка Кузьменко и Михеева помогли «Ванкуверу» обыграть «Лос-Анджелес»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес Кингз».
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых по дублю оформили Элиас Петтерссон и Брок Бэсер. Две голевые передачи на счету Андрея Кузьменко, еще один раз партнерам ассистировал Илья Михеев.
Гости ответили шайбой Блэйка Лизотта.
«Ванкувер» набрал 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Кингз» с 23 очками остался вторым.
источник: «Советский спорт»