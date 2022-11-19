«Авангард» выиграл девятую игру подряд

«Авангард» победил «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и продлил свою победную серию до девяти игр. Эта победа стала первой для Михаила Кравеца в качестве утвержденного главного тренера команды.

Встреча в Омске завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. В основное время команды обменялись шайбами. У «Авангарда» отличился Зият Пайгин (45-я минута), у «Ак Барса» численное преимущество реализовал Дмитрий Воронков (49) после передачи Александра Радулова, на счету которого 399-й голевой пас в КХЛ. Победную шайбу в овертайме на свой счет записал Владимир Ткачев (62).

«Авангард» набрал 39 очков и вышел на пятое место в Восточной конференции, у «Ак Барса» 32 очка и седьмое место там же.

Следующую игру «Ак Барс» проведет также в гостях, 21 ноября казанская команда сыграет в Новосибирске с «Сибирью». А «Авангард» 23 ноября примет московский «Спартак».

КХЛ

Регулярный чемпионат.

«Авангард» (Омск) – «Ак Барс» (Казань) - 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Пайгин (Телегин, Дергачев), 44:06

1:1 – Воронков (Радулов, Шипачев), 48:46

2:1 – Ткачев, 61:14

Вратари: Демченко - Билялов