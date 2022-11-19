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«Амур» выиграл у «Барыса» и обошел его в турнирной таблице КХЛ

Борьба за зону плей-офф в Восточной конференции обостряется до предела.
19 ноября 2022 16:16
автор: Александр Евграфов

«Амур» победил «Барыс» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Астане завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В первом периоде команды обменялись реализованными численными преимуществами.

Сначала шайбу забросил Ансар Шайхмеддинов (19-я минута), реализуя большинство, а затем счет сравнял Сергей Дубакин (20-я минута). В составе победителей также отличились Ян Дрозг (22) и Александр Шаров (60).

«Амур» набрал 29 очков и вышел на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, обойдя «Барыс», у которого на очко меньше.

«Барыс» продолжает домашнюю серию игр и 21 ноября примет дома «Салават Юлаев», а «Амур» в тот же день сыграет в Челябинске с «Трактором».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) – «Амур» (Хабаровск) – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

1:0 – Шайхмеддинов (Петухов, Бракко), 18:02 (бол.)

1:1 – Дубакин (Ли), 19:21 (бол.)

1:2 – Дрозг (Дубакин, Барулин), 21:50

1:3 – Шаров (Руденков), 59:48 (в пустые ворота)

Вратари: Гудачек - Аликин

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