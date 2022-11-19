«Салават Юлаев» потерпел четвертое подряд поражение в КХЛ

«Салават Юлаев» потерпел четвертое подряд поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Уфе с «Сибирью» завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Тревор Мерфи (17-я минута) и Александр Шаров (40), реализовавший численное преимущество. У хозяев льда отличился Николай Кулемин (48).

«Сибирь» набрала 41 очко и сравнялась по этому показателю с «Салаватом Юлаевым», однако за счет большего числа побед на третьем месте остался клуб из Уфы. «Сибирь» занимает четвертое место в Восточной конференции.

«Салават Юлаев» завершил свою домашнюю серию игр, проиграв все четыре матча. 21 ноября команда отправится в Астану, где сыграет с «Барысом». В тот же день «Сибирь» в Новосибирске примет «Ак Барс».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Сибирь» (Новосибирская область) – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы:

0:1 – Мерфи (Шаров, Назаревич), 16:30

0:2 – Шаров (Мерфи, Бек), 39:44 (бол.)

1:2 – Кулемин (Науменков, Дроздов), 47:24.

Вратари: Кареев - Костин