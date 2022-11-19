«Металлург» третий раз в сезоне победил «Трактор»

Магнитогорский «Металлург» в третий раз в сезоне победил в восточном дерби челябинский «Трактор». Встреча в Челябинске завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей. Эта была третья встреча команд в этом сезоне, и все три завершились победой магнитогорских хоккеистов.

Счет в матче открыли гости, отличился Никита Коростелов (5-я минута). Хозяева отыгрались во втором периоде, благодаря шайбе, заброшенной Тему Пулккиненом (34). Победный гол на счету Максима Карпова (63).

«Металлург» набрал 44 очка, сравнялся по очкам с «Автомобилистом», и вышел в лидеры Восточной конференции за счет дополнительных показателей. Правда это лидерство продлится чуть меньше 20 минут. В параллельном матче «Автомобилист» на своей площадке ведет после второго периода в матче с «Сочи» - 6:1.

В следующей игре «Трактор» примет «Амур» 21 ноября, а «Металлург» 23 ноября сыграет дома с «Салаватом Юлаевым».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) – «Металлург» (Магнитогорск) – 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Коростелов (Майе, Хабаров), 04:44

1:1 – Пулккинен (Яруллин, Бывальцев), 33:05

1:2 – Карпов (Яковлев, Зернов), 62:25.

Вратари: Мыльников - Паскуале