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«Автомобилист» разгромил «Сочи» и вернул себе лидерство на Востоке

В матче лидера Востока и аутсайдера Запада было заброшено десять шайб.
19 ноября 2022 17:27
автор: Александр Евграфов

«Автомобилист» разгромил «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 8:2 в пользу хозяев льда.

У победителей дубль на счету лучшего бомбардира и снайпера КХЛ этого сезона Брукса Мэйсека. Форвард набирает очки в девяти играх подряд. Отличились также Белоусов, Эберт, Романцев, Голышев, Зборовский, да Коста, который кроме заброшенной шайбы, записал на свой счет и два ассистка. В «Сочи» голами отметились Стальнов и Точицкий.

«Автомобилист» набрал 46 очков и вернул себе лидерство в Восточной конференции, у «Сочи» 16 очков и команда замыкает турнирную таблицу Запада.

22 ноября «Сочи» примет ярославский «Локомотив», а днем позже «Автомобилист» сыграет в Челябинске с «Трактором».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Сочи» (Сочи) – 8:2 (3:0, 3:1, 2:1)

Голы:

1:0 – Белоусов (Василевский), 02:16

2:0 – Эберт (да Коста), 04:11 (бол.)

3:0 – Мэйсек (Белоусов), 10:28 (бол.)

4:0 – Романцев (Обидин), 30:03 (мен.)

5:0 – Голышев (Эберт, да Коста), 32:24

6:0 – Зборовский (Обидин, Романцев), 33:35

6:1 – Стальнов (Абрамов, Иванюженков), 35:27

7:1 – да Коста (Белоусов), 47:06

7:2 – Точицкий (Феоктистов), 49:35 (бол.)

8:2 – Мэйсек (Белоусов), 59:32 (бол.)

Вратари: Бобков – Третьяк, Плешков (с 10:28).

источник: «Советский спорт»
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