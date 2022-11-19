Шайба Лещенко в меньшинстве помогла «Нефтехимику» обыграть СКА

«Нефтехимик» одержал волевую победу над СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

Счет открыли гости. Отличился Дмитрий Яшкин (16-я минута). «Нефтехимику» удалось сравнять счет во втором периоде. Шайба на счету Евгения Митякина (36). Победным оказалась шайба Вячеслава Лещенко, которая была заброшена, когда хозяева поля играли в меньшинстве.

У СКА 54 очка и команда продолжает лидировать в Западной конференции, «Нефтехимик» набрал 27 очков, но остался замыкающим на Востоке.

21 ноября «Нефтехимик» примет «Адмирал», а 22 ноября СКА в Санкт-Петербурге ждет армейское дерби с московскими армейцами.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – СКА (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Яшкин (Глотов, Никишин), 15:39

1:1 – Митякин (Порядин, Хохлов), 35:27

2:1 – Лещенко (Галимов, Сидоров), 56:27 (мен.)

Вратари: Тихомиров - Подъяпольский