Дубли Кодолы и Уила помогли московскому «Динамо» выиграть у «Куньлунь Ред Стар»

Дубли Джордана Уила (2-я и 18-я минута) и Владислава Кодолы (26, 39) помогли московскому «Динамо» выиграть в домашнем матче у «Куньлунь Ред Стар» регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:3 в пользу бело-голубых. «Динамовец» Кодола смог набрать сотое очко результативных действий в КХЛ, а второй шайбой открыть вторую сотню.

У победителей также шайба на счету Якоба Лильи. У гостей отличились Алекс Рич (21), Тайлер Вон (38) и Дойл Сомерби (55).

«Куньлуню» еще ни разу не удавалось победить динамовцев в КХЛ.

«Динамо» набрало 39 очков и занимает пятую строчку в Западной конференции, у «Куньлуня» 27 очков и клуб на 10-м месте.

Следующую игру «Динамо» проведет в Череповце с «Северсталью», а «Куньлунь Ред Стар» 22 ноября сыграет в Нижнем Новгороде с «Торпедо».

КХЛ

Регулярный чемпионат.

«Динамо» (Москва) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – 5:3 (2:0, 2:2, 1:1).

Голы:

1:0 – Уил (Лилья), 01:36

2:0 – Уил (Лилья, Зайцев), 17:57

2:1 – Рич (Сомерби, Вуд), 20:29

3:1 – Кодола (Мартынов), 25:20

3:2 – Вон (Лесли), 37:06

4:2 – Кодола (Малышев, Игумнов), 38:45

4:3 – Сомерби (Рич, Вуд), 54:50

5:3 – Лилья (Игумнов), 59:45 (пустые ворота)

Вратари: Коновалов - Смит