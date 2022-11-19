«Адмирал» в серии буллитов победил минское «Динамо»

Владивостокский «Адмирал» одержал вторую победу в выездной серии игр. Встреча в Минске завершилась со счетом 4:3 в пользу «моряков».

Судьба встречи решилась в серии послематчевых буллитов. Хозяева же льда потерпели четвертое поражение подряд.

У победителей шайба на счету Евгения Лисовца (20-я минута), а затем дублем отметился Александр Горшков (28, 33). Он же стал автором победной шайбы в серии буллитов.

У минских хоккеистов отличились Вадим Мороз (11), который открыл счет в матче, Седрик Пакетт (39) и Дмитрий Соколов (51).

«Адмирал» набрал 42 очка и вошел в тройку лучших команд Восточной конференции, у минского «Динамо» 34 очка. Команда занимает седьмое место на Западе.

Следующую игру «Адмирал» проведет 21 ноября в Нижнекамске против «Нефтехимика», а минское «Динамо» днем позже сыграет дома с подмосковным «Витязем».

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«Динамо» (Минск) – «Адмирал» (Владивосток) – 3:4 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 – Мороз (Душак, Спунер), 10:26

1:1 – Лисовец (Гареев, Шевченко), 19:35

1:2 – Горшков (Шулак, Елисеев), 27:50

1:3 – Горшков (Елисеев, Шулак), 32:45

2:3 – Пакетт (Спунер), 38:22

3:3 – Соколов (Алистров, Меркли), 50:45

3:4 – Горшков (буллит)

Вратари: Колосов – Серебряков