Кудашов объяснил, за счет чего «Динамо» смогло обыграть «Куньлунь»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды над «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы стали меньше блокировать броски соперника? Давайте ваш вопрос сделаем, как будто я это сказал. На самом деле, вы правы. Результат - это прямая зависимость от блокировки бросков. Если вы возьмете статистику, то увидите, что у команды-победителя есть определенное количество блоков. Но, естественно, что когда команда много владеет шайбой, то она не может много блокировать. А в стыковых матчах, когда и туда и сюда атакуют, блокировка бросков - индикатор победы», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:3 в пользу бело-голубых. «Динамовец» Кодола смог набрать сотое очко результативных действий в КХЛ, а второй шайбой открыть вторую сотню.

У победителей также шайба на счету Якоба Лильи. У гостей отличились Алекс Рич (21), Тайлер Вон (38) и Дойл Сомерби (55).

«Куньлуню» еще ни разу не удавалось победить динамовцев в КХЛ.

«Динамо» набрало 39 очков и занимает пятую строчку в Западной конференции, у «Куньлуня» 27 очков и клуб на 10-м месте.

Следующую игру «Динамо» проведет в Череповце с «Северсталью», а «Куньлунь Ред Стар» 22 ноября сыграет в Нижнем Новгороде с «Торпедо».