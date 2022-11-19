Тренер «Нефтехимика» Леонтьев о победе над СКА: Мы не обольщаемся, нам есть, над чем работать

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу своей команды над питерским СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Потрясающая атмосфера, когда полная арена за нас болеет. Парни красавцы, не подвели. Поздравляю игроков, все проявили бойцовские качества, вытащили тяжелый матч. Особенно в концовке, когда мы получили удаление. Нам было сложно, мы выстояли и забили победный гол. Тихомиров, конечно, здорово сыграл в воротах, выручал в нужные моменты. Ну и команда выступила как единый монолит. Мы не обольщаемся, есть над чем работать», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Счет открыли гости. Отличился Дмитрий Яшкин (16-я минута). «Нефтехимику» удалось сравнять счет во втором периоде. Шайба на счету Евгения Митякина (36). Победным оказалась шайба Вячеслава Лещенко, которая была заброшена, когда хозяева поля играли в меньшинстве.

У СКА 54 очка и команда продолжает лидировать в Западной конференции, «Нефтехимик» набрал 27 очков, но остался замыкающим на Востоке.

21 ноября «Нефтехимик» примет «Адмирал», а 22 ноября СКА в Санкт-Петербурге ждет армейское дерби с московскими армейцами.