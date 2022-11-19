Тренер минского «Динамо» Вудкрофт считает несправедливым результат матча с «Адмиралом»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение своей команды от владивостокского «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Расстроен тем, что не удалось заработать два очка. Мы заслуживали победы, но, к сожалению, сложилось так. Хорошая игра была, мы не давали ничего сделать сопернику. Конечно, у них были моменты в большинстве, которые они реализовали, но кроме этого - ничего», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Судьба встречи решилась в серии послематчевых буллитов. Хозяева же льда потерпели четвертое поражение подряд.

У победителей шайба на счету Евгения Лисовца (20-я минута), а затем дублем отметился Александр Горшков (28, 33). Он же стал автором победной шайбы в серии буллитов.

У минских хоккеистов отличились Вадим Мороз (11), который открыл счет в матче, Седрик Пакетт (39) и Дмитрий Соколов (51).

«Адмирал» набрал 42 очка и вошел в тройку лучших команд Восточной конференции, у минского «Динамо» 34 очка. Команда занимает седьмое место на Западе.

Следующую игру «Адмирал» проведет 21 ноября в Нижнекамске против «Нефтехимика», а минское «Динамо» днем позже сыграет дома с подмосковным «Витязем».