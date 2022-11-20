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Голевая передача Малкина помогла «Питтсбургу» одержать победу над «Виннипегом»

Все шайбы были заброшены в третьем периоде.
20 ноября 2022 08:30
автор: Александр Поволоцкий

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на выезде обыграл «Виннипег».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

В составе «пингвинов» отличились Джейсон Цукер (41-я минута), Брайан Раст (59-я) и Джейк Гюнцель (60-я, в пустые ворота).

Российский форвард Евгений Малкин отдал голевую передачу при показателе полезности «+1»

«Питтсбург» набрал 19 очков и вышел на деcятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Виннипег» с 21 очками идет пятым на Западе.

Добавим, что в другом матче дня «Торонто» обыграл «Баффало» со счетом 5:2. У хозяев отличились Вильям Нюландер (дважды), Джон Таварес, Калле Йернкрок и Марк Джиордано. Гости ответили точными бросками Алекса Така и Кейси Миттельштадт.

источник: «Советский спорт»
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