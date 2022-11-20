Голевая передача Малкина помогла «Питтсбургу» одержать победу над «Виннипегом»

«Не верю в договорняк от Катара и Эквадора, ставлю на гол Кейна в ворота Ирана». Прогнозы Булыкина на матчи ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах А и В: Катар - Эквадор, Сенегал - Нидерланды, Англия - Иран, США - Уэльс.