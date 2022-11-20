Гол и передача Задорова помогли «Калгари» обыграть «Флориду»

«Калгари» на выезде нанес поражение «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась победой «Флэймз» в серии буллитов со счетом 5:4.

В основное время в составе гостей дубль оформил Адам Ружичка (16-я и 33-я минуты). Также по разу отличились Блейк Коулман (47-я) и Никита Задоров (21-я). Также на счету российского защитника голевая передача. Решающий буллит в активе Расмуса Андерссона.

Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Колина Уайта (24-я), Сэма Райнхарта (31-я), Ээту Луостаринен (42-я) и Мэттью Ткачука (54-я).

«Флэймз» набрали 18 очков и занимают девятое место в таблице Западной конференции. «Пантерз» (20) идут на 9-й строчке на Востоке.

В следующем матче 22 ноября «Калгари» отправится на выезд к «Филадельфии», а «Флорида» днем ранее сыграет в гостях с «Коламбусом».