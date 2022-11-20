«Вашингтон» потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Колорадо». Овечкин очков не набрал

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Колорадо» завершился победой действующего обладателя Кубка Стэнли.
Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «лавин».
В составе «Колорадо» шайбы забросили Кейл Макар (20-я минута), Натан Маккиннон (34-я), Эндрю Кольяно (49-я) и Арттури Лехконен (57-я). Российский голкипер Александр Георгиев отразил все 32 броска соперника.
Нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали. Александр завершил встречу с показателем полезности «-1»
Таким образом, столичный клуб уступил в четвертом матче кряду. «Колорадо» набрал 21 очко и занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Вашингтон» (17) идет на 13-й строчке на Востоке.
24 ноября команда Овечкина сыграет дома с «Филадельфией», а «Эвеланш» 22-го числа встретятся в гостях с «Далласом».