Четыре очка Бучневича принесли «Сент-Луису» победу над «Анахаймом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на своем льду обыграл «Анахайм».

Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев.

В составе «блюзменов» четыре очка набрал российский форвард Павел Бучневич. Он забросил две шайбы (17-я и 22-я минуты) и отдал две голевые передачи. По голу в активе Ноэля Аччари (13-я), Брэйдена Шенна (25-я), Тори Крюга (29-я) и Роберта Томаса (56-я).

Другие российские нападающие хозяев Никита Александров, Алексей Торопченко и Иван Барбашев очков не набрали.

Гости ответили точными бросками Кэма Фаулера (27-я) и Адама Хенрика (49-я). Российский защитник «Анахайма» Дмитрий Куликов отличиться не смог.

«Блюзмены» набрали 18 очков и занимают восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Утки» с 11 очками расположился на 16-м месте.

В другом матче дня «Эдмонтон» в овертайме обыграл «Вегас» (4:3).