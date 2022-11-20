Три очка Кучерова принесли победу «Тампе-Бэй» в матче с «Нэшвиллом»

«Тампа-Бэй» на выезде оказалась сильнее «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась победой «молний» в овертайме со счетом 3:2.

В составе «Тампы» три очка набрал российский нападающий Никита Кучеров. Форвард забросил одну шайбу (25-я минута) и отдал две результативные передачи. По голу в активе Алекса Киллорна (57-я) и Стивена Стэмкоса (63-я).

Российский голкипер Андрей Василевский отразил 30 бросков. Михаил Сергачев и Владислав Наместников очков не набрали.

Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Филипа Форсберга (2-я) и Нино Нидеррайтера (46-я).

«Лайтнинг» набрали 23 очка и занимают четвертое место в таблице Восточной конференции. «Предаторз» с 18 очками идут 10-ми на Западе.

В следующем матче «Тампа» 22 ноября дома примет «Бостон», а «Нэшвилл» в этот же день сыграет на своем льду с «Аризоной».