«Миннесота» обыграла дома «Каролину», Капризов отдал голевую передачу

«Миннесота» на своем льду оказалась сильнее «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «дикарей».
В составе победителей отличились Сэм Стил (58-я минута) и Алекс Голигоски (62-я). Российский нападающий Кирилл Капризов отдал голевую передачу.
Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Себастьяна Ахо (14-я). Ворота «Каролины» защищал россиянин Петр Кочетков, нападающий Андрей Свечников очков не набрал.
«Уайлд» набрали 18 очков и занимают 11-е место в таблице Западной конференции. «Харрикейнз» (23) идут пятыми на Востоке.
В следующем матче 24 ноября «Миннесота» дома примет «Виннипегу», а «Каролина» сыграет с этой же командой 22-го числа.
источник: «Советский спорт»