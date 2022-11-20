«Рейнджерс» обыграли на выезде «Сан-Хосе», Шестеркин признан первой звездой матча

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Сан-Хосе».

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «синерубашечников».

В составе клуба из Нью-Йорка отличились Жюльен Готье (54-я минута) и Адам Фокс (59-я). Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 22 броска и был признан первой звездой встречи. Артемий Панарин очков не набрал.

Хозяева ответили шайбой Логана Кутюра (60-я). Российские нападающие «Сан-Хосе» Александр Барабанов и Евгений Свечников отличиться не смогли.

«Рейнджерс» набрали 16 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе» с 15 очками расположились на восьмой строчке.