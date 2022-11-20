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Шайба Локтионова принесла «Спартаку» победу над «Локомотивом»

Клуб из Ярославля потерпел пятое поражение кряду.
20 ноября 2022 15:25
автор: Александр Поволоцкий

«Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Локомотив».

Игра в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых».

В составе победителей отличились Александр Хохлачев (37-я минута) и Андрей Локтионов (59-я).

Единственная шайба «Локомотива» на счету Артура Каюмова (57-я).

Таким образом, московский клуб набрал 35 очка и поднялся на шестое место Западной конференции, где клуб из Ярославля с 42 очками располагается на четвертой строчке.

22 ноября «Локомотив» сыграет в гостях с «Сочи», а «Спартак» сыграет днем ранее в Омске с «Авангардом».

источник: «Советский спорт»
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