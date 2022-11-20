Шайба Локтионова принесла «Спартаку» победу над «Локомотивом»

«Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Локомотив».

Игра в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых».

В составе победителей отличились Александр Хохлачев (37-я минута) и Андрей Локтионов (59-я).

Единственная шайба «Локомотива» на счету Артура Каюмова (57-я).

Таким образом, московский клуб набрал 35 очка и поднялся на шестое место Западной конференции, где клуб из Ярославля с 42 очками располагается на четвертой строчке.

22 ноября «Локомотив» сыграет в гостях с «Сочи», а «Спартак» сыграет днем ранее в Омске с «Авангардом».