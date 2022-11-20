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Воронков - о поражении от «Авангарда»: Где-то нам не повезло, где-то лишнюю передачу делали

«Ак Барс» уступил своему сопернику со счетом 1:2.
20 ноября 2022 18:02

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков дал комментарий после поражения своей командв от «Авангарда» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Должны были реализовывать свои моменты, шансы у чужих ворот имели и в первом, и во втором периодах. Где-то нам не повезло, где-то лишнюю передачу делали, когда следовало бросать», - приводит слова хоккеиста пресс-служба казанского клуба.

«Авангард» набрал 39 очков и вышел на пятое место в Восточной конференции, у «Ак Барса» 32 очка и седьмое место там же.

Следующую игру «Ак Барс» проведет также в гостях, 21 ноября казанская команда сыграет в Новосибирске с «Сибирью». А «Авангард» 23 ноября примет московский «Спартак».

источник: ХК «Ак Барс»
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«Ак Барс» уступил своему сопернику со счетом 1:2.
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