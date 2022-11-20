Защитник «Ак Барса» Лучевников прокомментировал поражение от «Авангарда» в матче КХЛ

Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников поделился мнением о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:2).

Отметим, что основное время встречи закончилось со счетом 1:1. В составе казанской команды единственную шайбу в прошедшей встрече забросил Дмитрий Воронков. Соперник ответил голом Зията Пайгина. Точку в овертайме поставил Владимир Ткачев.

«Надо признать, что игра с «Авангардом» была равной, кость в кость, как в плей-офф. К сожалению, мы ошиблись , затем получилось вернуться в игру, но в овертайме нам не повезло. Несмотря на результат, приятно вернуться в первую команду», – приводит слова защитника пресс-служба КХЛ.

Добавим, что в настоящий момент «Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 32 очков.

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