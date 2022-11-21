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Гол Малкина помог «Питтсбургу» победить «Чикаго»

Евгений провел 1000-й матч в НХЛ.
21 ноября 2022 08:22
автор: Максим Скороходов

«Питтсбург» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Чикаго» со счетом 5:3.

За «Пингвинз» в данном матче забивали Брок Макгинн (2-я минута), Евгений Малкин (23), Рикард Ракелль (25), Сидни Кросби (57) и Джефф Картер (60).

У «Блэкхокс» заброшенными шайбами отличились Джуджхар Хайра (30), Патрик Кейн (37) и Филипп Курашев (56).

Для Малкина данная игра стала 1000-й в НХЛ, он был признан второй звездой матча.

«Пингвины» занимают пятое место в Столичном дивизионе, набрав 21 очко. «Индейцы» с 15 очками занимают седьмую позицию в Центральном дивизионе.

«Питтсбург» 24 ноября примет «Калгари», «Чикаго» в этот же день сыграет в гостях с «Далласом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго Блэкхокс» - «Питтсбург Пингвинз» - 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Голы:
0:1 – Макгинн (Кросби, Ракелль), 1:04
0:2 – Малкин (Жозеф, Пелинг), 22:27
0:3 – Ракелль (Петтерссон, Кросби), 24:07
1:3 – Хайра (Дикинсон), 29:39
2:3 – Кейн (Мерфи, Тэйвс), 36:36
3:3 – Курашев, 55:49
3:4 – Кросби (Летанг, Генцел), 56:46
3:5 – Картер (Летанг, Кросби), 59:43

источник: «Советский спорт»
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