Гол Малкина помог «Питтсбургу» победить «Чикаго»

«Я за ветеранов бегаю — там примерно такой же уровень». Кирьяков — о матче сборной России в Ташкенте

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков после контрольного матча с Узбекистаном (0:0) отметил для «Плеймейкера» неубедительную игру и слабую мотивацию нашей команды.