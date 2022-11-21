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«Коламбус» благодаря 47 сейвам Тарасова победил «Флориду»

Гол Чинахова способствовал победе «Блю Джэкетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
21 ноября 2022 08:59
автор: Максим Скороходов

«Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Флориду» со счетом 5:3.

У «Блю Джэкетс» забивали Егор Чинахов (12-я минута), Кент Джонсон, реализовавший численное преимущество (23), Шон Курали в меньшинстве (42), Джонни Годро (48) и Бун Дженнер в большинстве (59).

За «пантер» заброшенными шайбами отличились Мэттью Ткачук (8-я минута), Аарон Экблад (37) и Колин Уайт (60).

Российский голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов отбил 47 из 50 бросков по своим воротам, его коллега по амплуа из противоположной команды Сергей Бобровский - 18 из 23.

«Блю Джэкетс» с 15 очками продолжает замыкать турнирную таблицу Столичного дивизиона, «Пантерз» идут пятыми в Атлантическом дивизионе, набрав 20 очков.

«Коламбус» 24 ноября примет «Монреаль», а «Флорида» в этот же день сыграет дома с «Бостоном».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джэкетс» - «Флорида Пантерз» - 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Голы:
0:1 – Ткачук (Форслинг), 7:52
1:1 – Чинахов, 11:21
2:1 – Джонсон (Бьорк, Годро), 22:53 (Бол.)
2:2 – Экблад (Казинс, Форслинг), 36:38
3:2 – Курали (Пик, Робинсон), 41:57 (Мен.)
4:2 – Годро (Нюквист), 47:55
5:2 – Дженнер (Бемстрем, Годро), 58:11 (Бол.)
5:3 – Уайт (Махура, Казинс), 59:05

Вратари: Тарасов 47/50 – Бобровский 18/23.

источник: «Советский спорт»
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