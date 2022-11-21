Проведший 1000-й матч в НХЛ Малкин признан первой звездой дня

НХЛ признала нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина первой звездой дня.
В матче «пингвинов» против «Чикаго» (5:3) Малкин провел 1000-й матч в НХЛ, в котором отличился голом.
Второй звездой дня неожиданно была названа нападающая женской сборной США Хилари Найт. «Звездно-полосатые» играли товарищеский матч против сборной Канады и победили со счетом 4:2. Найт поучаствовала в трех шайбах своей команды, оформив дубль и сделав голевую передачу.
Третьей звездой дня признан российский голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов, чьи 47 сейвов помогли его команде обыграть «Флориду» (5:3).
источник: «Советский спорт»