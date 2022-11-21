Федерация хоккея Москвы пожизненно дисквалифицировала игрока за нападение на судью

Федерация хоккея Москвы объявила о пожизненной дисквалификации от всех турниров организации игрока «Леопардов» Николая Ризина.

Во время матча против Revol Ice, прошедшем 19 ноября в рамках лиги «Трудовые резервы», хоккеист напал на судью, ударив его клюшкой и несколько раз пнув его ногой. Медицинское обследование диагностировало у потерпевшего черепно-мозговые травмы и перелом ребер.

Федерация хоккея Москвы будет подавать ходатайство в ФХР, чтобы Ризину запретили участвовать во всех российских турнирах.