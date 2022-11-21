World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Федерация хоккея Москвы пожизненно дисквалифицировала игрока за нападение на судью

Инцидент произошел в лиге «Трудовые резервы».
21 ноября 2022 15:49
автор: Максим Скороходов

Федерация хоккея Москвы объявила о пожизненной дисквалификации от всех турниров организации игрока «Леопардов» Николая Ризина.

Во время матча против Revol Ice, прошедшем 19 ноября в рамках лиги «Трудовые резервы», хоккеист напал на судью, ударив его клюшкой и несколько раз пнув его ногой. Медицинское обследование диагностировало у потерпевшего черепно-мозговые травмы и перелом ребер.

Федерация хоккея Москвы будет подавать ходатайство в ФХР, чтобы Ризину запретили участвовать во всех российских турнирах.

Это интересно:
Федерация хоккея Москвы пожизненно дисквалифицировала игрока за нападение на судью
Инцидент произошел в лиге «Трудовые резервы».
21.11.2022 15:49
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Проведший 1000-й матч в НХЛ Малкин признан первой звездой дня
Российский вратарь «Коламбуса» Тарасов - третьей.
21.11.2022 10:03
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Коламбус» благодаря 47 сейвам Тарасова победил «Флориду»
Гол Чинахова способствовал победе «Блю Джэкетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
21.11.2022 08:59
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Питтсбург» устроил сюрприз Малкину на его 1000-й матч в НХЛ (видео)
Сын Евгения Никита назвал стартовый состав на игру против «Чикаго».
21.11.2022 08:34
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Гол Малкина помог «Питтсбургу» победить «Чикаго»
Евгений провел 1000-й матч в НХЛ.
21.11.2022 08:22
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Дубль Каменева помог ЦСКА обыграть «Витязь» в матче КХЛ
Встреча прошла в Балашихе.
20.11.2022 19:45
Хоккей
Защитник «Ак Барса» Лучевников прокомментировал поражение от «Авангарда» в матче КХЛ
Клуб из Казани уступил сопернику в овертайме.
20.11.2022 19:05
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Воронков - о поражении от «Авангарда»: Где-то нам не повезло, где-то лишнюю передачу делали
«Ак Барс» уступил своему сопернику со счетом 1:2.
20.11.2022 18:02
Хоккей
Шайба Локтионова принесла «Спартаку» победу над «Локомотивом»
Клуб из Ярославля потерпел пятое поражение кряду.
20.11.2022 15:25
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Георгиев прокомментировал свой «сухарь» в матче с «Вашингтоном»
В минувшем сезоне хоккеист выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс».
20.11.2022 13:19
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Месси обязательно забьет саудитам, Австралия может победить Францию». Прогнозы Гришина на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах С и D: Аргентина – Саудовская Аравия, Дания – Тунис, Мексика – Польша, Франция – Австралия.
Аргентина – Саудовская Аравия, Дания – Тунис, Мексика – Польша, Франция – Австралия: расклад и расписание трансляций 1-го тура ЧМ-2022 в группах C и D 22.11.2022
22 ноября на старт ЧМ-2022 в Катаре выходят фавориты аргентинцы и действующие чемпионы мира французы. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в группах C и D.
15 человек набрали максимальные 8 очков за матч Катар — Эквадор! Подключайтесь к конкурсу прогнозов на ЧМ-2022
«Плеймейкер» во время чемпионата мира по футболу в Катаре разыгрывает 200 тысяч рублей в рамках конкурса футбольных прогнозистов. Турнир стартовал, но подключиться к нашему соревнованию можно в любой момент - вплоть до заключительного дня ЧМ-2022.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 21.11.2022: на кону 4 350 000 рублей!
21 ноября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Джокович выиграл Итоговый турнир, Катар первым из хозяев начал ЧМ с поражения, Кейну запрещают радужную повязку
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта.
Гол в честь суперюбилея! Как Малкин отметил тысячный матч в НХЛ (видео)
В своем тысячном матче в НХЛ Евгений Малкин забросил восьмую шайбу в сезоне и помог «Питтсбургу» победить на выезде «Чикаго» (5:3).
Ну и кого тут подкупили? Как Катар безнадежно проиграл домашний матч открытия ЧМ-2022 Эквадору
Эквадорцы были сильнее соперника по группе А на порядок, победив 2:0 благодаря дублю Эннера Валенсии.
Лут-фул-лин! Учим фамилию новой звезды Мишина после триумфа в Самаре
На пятом этапе Гран-при России чемпионом в мужском одиночном катании неожиданно стал 18-летний Глеб Лутфуллин, обыгравший Марка Кондратюка и других признанных мастеров.
Катар — Эквадор: прямая трансляция матча открытия ЧМ-2022 20.11.2022
20 ноября на стадионе «Аль-Байт» в Аль-Хоре пройдет стартовый матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Катара и Эквадора.
«Я за ветеранов бегаю — там примерно такой же уровень». Кирьяков — о матче сборной России в Ташкенте
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков после контрольного матча с Узбекистаном (0:0) отметил для «Плеймейкера» неубедительную игру и слабую мотивацию нашей команды.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика