«Ак Барс» уступил «Сибири», выигрывая 2:0 по ходу матча

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» на своем льду одержала победу над казанским «Ак Барсом».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Александр Шаров. Еще по одной шайбе забросили Тейлор Бек и Денис Голубев. Дважды новосибирцы реализовывали численное преимущество.

Гости ответили точными бросками Максима Быкова и Кирилла Петрова, также воспользовавшимся перевесом в составе после очередного удаления.

Для казанцев сегодняшнее поражение стало уже пятым в последних шести матчах.

«Сибирь» набрала 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 32 очками остался на седьмой строчке.