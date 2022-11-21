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«Ак Барс» уступил «Сибири», выигрывая 2:0 по ходу матча

Казанцы проиграли пятую встречу из последних шести.
21 ноября 2022 17:52
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» на своем льду одержала победу над казанским «Ак Барсом».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Александр Шаров. Еще по одной шайбе забросили Тейлор Бек и Денис Голубев. Дважды новосибирцы реализовывали численное преимущество.

Гости ответили точными бросками Максима Быкова и Кирилла Петрова, также воспользовавшимся перевесом в составе после очередного удаления.

Для казанцев сегодняшнее поражение стало уже пятым в последних шести матчах.

«Сибирь» набрала 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 32 очками остался на седьмой строчке.

источник: «Советский спорт»
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