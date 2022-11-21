«Барыс» нанес «Салавату Юлаеву» пятое поражение подряд в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ астанинский «Барыс» дома обыграл «Салават Юлаев».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казахского клуба, в составе которого отличились Кирилл Савицкий (дважды), Джереми Бракко и Линден Вэй. Дважды хозяева реализовывали численное преимущество, а последнюю шайбу Вэй отправил уже в пустые ворота.
Гости ответили точным броском Ивана Дроздова.
«Барыс» набрал 30 очков и догнал по этому показателю челябинский «Трактор» , замыкающий кубковую восьмерку на Востоке.
«Салават» с 41 очком остался на пятой строчке.
источник: «Советский спорт»