«Трактор» обыграл «Амур» в третьем за неделю матче между командами

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на своем льду обыграл хабаровский «Амур».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Сергей Телегин, реализовавший большинство, Теему Пулккинен и Максим Шабанов.

Дальневосточники ответили шайбами Сергея Лапина и Яна Дрозга, также воспользовавшегося розыгрышем лишнего.

Добавим, что это уже третья встреча соперников с 14 ноября. До этого матча они одержали по одной победе.

Уральцы набрали 32 очка и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 29 очками остался десятым.