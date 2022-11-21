Мартемьянов – о победе над «Ак Барсом»: «Сибирь» отдала все силы за эту победу 

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов поделился мнением о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:2).

Отметим, что в новосибирской команде дубль на счету Александра Шарова, по шайбе забросили Бек Тэйлор и Денис Голубев. Соперник ответил голами Кирилла Петрова и Максима Быкова.

«Трудный и спорный матч. Мы играли с мощной командой и смогли противостоять ей за счет грамотной обороны и быстрых контратаках. Спасибо парням, что отдали все силы за эту победу. В третьем периоде команда стала злее, мы стали больше бросать, что нам и помогло. Теперь нужно восстановиться после такой сложной игры», – приводит слова Мартемьянова пресс-служба «Сибири».

Добавим, что в настоящий момент клуб из Новосибирска занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 43 очка.

23 ноября «Сибирь» примет на своей домашней арене «Амур».