«Нефтехимик» обыграл «Адмирал» благодаря единственной заброшенной шайбе

Вот так чудеса! Англия забила Ирану шесть мячей, Кейн — ни одного, а судья добавил 27 минут

В стартовом матче группы В на чемпионате мира сборная Англии разгромила иранцев (6:2), при этом главный бомбардир британцев Гарри Кейн голами не отметился.