«Нефтехимик» обыграл «Адмирал» благодаря единственной заброшенной шайбе

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» на свое льду нанес поражение владивостокскому «Адмиралу».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственную шайбу забросил Энтони Камара, реализовавший большинство.
Команда Олега Леонтьева набрала 29 очков и догнала идущий десятым в турнирной таблице Восточной конференции хабаровский «Амур».
«Моряки» с 42 очками остались на четвертой строчке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Адмирал» (Владивосток) - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол:
1:0 - Камара (Хохлов, Сидоров), 13:28 (5х4)
Вратари: Тихомиров - Хомченко.
источник: «Советский спорт»