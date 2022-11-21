Тренер «Адмирала» Тамбиев объяснил причины поражения от «Нефтехимика»

Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев назвал причины поражения своей команды от нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Обе команды сыграли как-то без эмоций - что мы, что соперник. Игра шла до гола. Соперник реализовал большинство, а мы свое не смогли. У нас четвертый матч на выезде, мы уже были не так свежи, не так резки. Моменты создавали, но не смогли. Не буду оригинален - тяжело выиграть с нулем голов. Если не забили - значит, целый клубок проблем, а не только усталость. Чтобы забивать, надо многое делать, особенно в такой лиге, как КХЛ. Мы сегодня на гол не наработали, честно скажу.

Поездка у нас - как американские горки, то так, то сяк. Сложная поездка. В принципе, доволен, что везем домой 50 процентов очков», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственную шайбу забросил Энтони Камара, реализовавший большинство.

Команда Олега Леонтьева набрала 29 очков и догнала идущий десятым в турнирной таблице Восточной конференции хабаровский «Амур».

«Моряки» с 42 очками остались на четвертой строчке.