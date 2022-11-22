«Сент-Луис» победил «Анахайм», Бучневич сделал голевую передачу на пустые ворота

«Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Анахайм» со счетом 3:1.

В составе «Блюз» забивали Ноэль Аккьяри (1-я минута), Джастин Фолк в большинстве (56) и тот же Аккьяри, поразивший пустые ворота с передачи Павла Бучневича (60). У «Дакс» шайбу забросил Кэм Фаулер.

Таким образом, «блюзмены» набрали 20 очков и поднялись на четвертое место Центрального дивизиона, «утки» с 11 очками замыкают Тихоокеанский дивизион.

«Сент-Луис» 24 ноября сыграет в гостях с «Баффало», «Анахайм» в этот же день примет «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» - «Анахайм Дакс» - 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы:

1:0 – Аккьяри (Шенн), 0:11

1:1 – Фаулер (Лундстрем), 19:43

2:1 – Фолк (Кайру, Томас), 55:47 (Бол.)

3:1 – Аккьяри (Бучневич), 59:39