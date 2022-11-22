Гол и передача Андрея Свечникова не уберегли «Каролину» от поражения «Виннипегу»

«Каролина» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Виннипегу» со счетом 3:4 ОТ.
В составе канадского клуба забивали Пьер-Люк Дюбуа (19-я минута), Майкл Эйссимонт (27) и дважды Джон Моррисси (44 и 63).
У команды из США шайбы в ворота соперника отправляли Джейкоб Славин (56), Андрей Свечников (57) и Мартин Нечас (60),
Отметим, что Свечников также сделал голевую передачу, а российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 19 из 23 бросков по своим воротам.
Таким образом, «ураганы», добыв 24-е очко, сохранили за собой второе место в Столичном дивизионе, а «Виннипег», набрав 23 очка, поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Центрального дивизиона.
«Каролина» 24 ноября примет «Аризону», а «Виннипег» в этот же день сыграет в гостях с «Миннесотой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег Джетс» - «Каролина Харрикейнз» - 4:3 ОТ (1:0, 1:0, 1:3, 1:0)
Голы:
1:0 – Дюбуа (Перфетти, Уилер), 18:34
2:0 – Эйссимонт (Харкинс, Густафссон), 26:44
3:0 – Моррисси (Дюбуа, Уилер), 43:56
3:1 – Славин (Ахо, Свечников), 55:12
3:2 – Свечников (Ахо, Бернс), 56:52
3:3 – Нечас (Ахо, Джарвис), 59:21
4:3 – Моррисси (Дюбуа), 62:10
Вратари: Риттих 24/27 – Кочетков 19/23.