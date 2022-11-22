Голевой пас Барабанова помог «Сан-Хосе» победить «Оттаву»

«Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Оттаву» со счетом 5:1.

В составе американской команды забивали Ноа Грегор (7-я минута), Тимо Майер (22), Мэттью Ньетто с передачи Александра Барабанова (25), Томаш Гертл в большинстве (36) и Логан Кутюр (60), поразивший пустые ворота. У клуба из Канады шайбу забросил Тим Штюцле (14).

Таким образом, «Шаркс» набрали 17 очков и поднялись на шестое место Тихоокеанского дивизиона, «сенаторы» с 13 очками замыкают Атлантический дивизион.

24 ноября «Сан-Хосе» сыграет в гостях с «Сиэтлом», а «Оттава» в этот же день проведет выездной матч против «Вегаса».