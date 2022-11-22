«Ванкувер» упустил победу над «Вегасом», Кузьменко набрал 2 очка

«Ванкувер» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Вегасу» со счетом 4:5.

В составе канадской команды забивали Андрей Кузьменко (32-я минута), Бо Хорват (42), Люк Шенн (46) и Элиас Петтерссон с передачи Кузьменко (47).

По ходу игры «Ванкувер» вел в счете 4:2, но голы Уильяма Кэррье (47), Рейли Смита (49) и Алекса Пьетранджело (55) помогли «Вегасу» одержать победу, до этого за клуб из США забивали Марк Стоун (35) и Кэррье (36).

Таким образом, «Голден Найтс» набрали 31 очко, закрепив лидерство в Тихоокеанском дивизионе, где «Кэнакс» с 15 очками занимают седьмое место.

«Вегас» 24 ноября примет «Оттаву», а «Ванкувер» в этот же день сыграет в гостях с «Колорадо».