КХЛ определила капитанов команд для Матча всех звезд

Континентальная хоккейная лига назвала капитанов команд четырех дивизионов, которые сыграют в Фонбет Матче всех звезд-2022.
Капитаном команды дивизиона Боброва станет второй бомбардир-защитник сезона Александр Никишин из СКА, который дебютирует в матче подобного уровня.
В дивизионе Тарасова капитаном выбран Никита Нестеров из ЦСКА, для которого предстоящий Матч всех звезд второй в карьере.
Капитаном команды дивизиона Харламова стал игрок «Трактора» Антон Бурдасов, а Сергей Толчинский из «Авангарда» станет капитаном команды дивизиона Чернышева.
Матч всех звезд КХЛ 2022 состоится в Челябинске 10 и 11 декабря.
источник: «Советский спорт»