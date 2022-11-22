КХЛ определила капитанов команд для Матча всех звезд

Континентальная хоккейная лига назвала капитанов команд четырех дивизионов, которые сыграют в Фонбет Матче всех звезд-2022.

Капитаном команды дивизиона Боброва станет второй бомбардир-защитник сезона Александр Никишин из СКА, который дебютирует в матче подобного уровня.

В дивизионе Тарасова капитаном выбран Никита Нестеров из ЦСКА, для которого предстоящий Матч всех звезд второй в карьере.

Капитаном команды дивизиона Харламова стал игрок «Трактора» Антон Бурдасов, а Сергей Толчинский из «Авангарда» станет капитаном команды дивизиона Чернышева.

Матч всех звезд КХЛ 2022 состоится в Челябинске 10 и 11 декабря.