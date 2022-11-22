Защитник Хэмилтон перешел в челябинский «Трактор»

Челябинский «Трактор» подписал двухлетний контракт с канадским защитником Робертом Хэмилтоном, сообщает Telegram-канал «Трактора».

Соглашение с Хэмилтоном рассчитано на два года. В предыдущем сезоне Хэмилтон в составе «Колорадо Иглз», клуба Американской хоккейной лиги, провел 48 матчей, набрав 27 очков (6+21).

«В лице Хэмилтона «Трактор» получает игрока, способного полезно действовать на чужой синей линии и надежно в своей зоне. Уже в конце этой недели он прибудет в расположение команды», - заявил генеральный директор клуба Иван Савин.

«Трактор» после 34 игр регулярного чемпионата набрал 32 очка и занимает седьмое место в Восточной конференции.