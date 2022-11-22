Московское «Динамо» на последних секундах вырвало победу у «Северстали»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на выезде оказалось сильнее череповецкой «Северстали».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Александр Скоренов, реализовавший большинство, Егор Мартынов и Джордан Уил. Хозяева ответили шайбами Александра Суворова, также воспользовавшегося численным перевесом, и Михаила Тихонова.

Отметим, что победную шайбу в составе бело-голубых Уил забросил за 36 секунд до финальной сирены.

Динамовцы уже на седьмой минуте первого периода вели 2:0, однако упустили преимущество, но все-таки смогли довести матч до победы.

Столичная команда набрала 41 очко и закрепилась на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Череповчане с 32 очками остались девятыми.