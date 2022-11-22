World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Торпедо» дома одолело «Куньлунь» в матче КХЛ 

Нижегородцы забросили четыре шайбы в ворота соперника. 
22 ноября 2022 21:31
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Торпедо» одержали домашнюю победу над «Куньлунем» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе нижегородцев шайбы на свой счет записали Денис Венгрыжановский (6-я минута), Кирилл Воронин (17), Максим Федотов (37) и Николай Коваленко (59). Гости ответили единственным голом Девина Броссо (25).

Таким образом, команда Игоря Ларионова набирают 44 очка и занимают третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Грега Айрленда находится на десятом месте, имея в своем активе 27 очков.

Добавим, что 24 ноября «Торпедо» сыграет против ЦСКА в Нижнем Новгороде, а 25 ноября «Куньлунь» дома примет «Сочи».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) – Куньлунь (Пекин) – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Венгрыжановский (Виноградов, Марин), 05:28

2:0 – Воронин (Ян, Буренов), 16:45 (бол.)

2:1 – Броссо (Сомерби, Вуд), 24:43

3:1 – Федотов (Воронин, Кручинин), 36:58

4:1 – Коваленко (Кручинин), 58:56

Вратари: Гуска – Смит

Это интересно:
ЦСКА уступил СКА в матче КХЛ, пропустив шесть шайб
Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
22.11.2022 22:14
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Локомотив» обыграл «Сочи» и прервал серию из пяти поражений кряду
Главным героем встречи стал Максим Шалунов, оформивший дубль.
22.11.2022 21:52
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Торпедо» дома одолело «Куньлунь» в матче КХЛ 
Нижегородцы забросили четыре шайбы в ворота соперника. 
22.11.2022 21:31
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Московское «Динамо» на последних секундах вырвало победу у «Северстали»
Москвичи едва не проиграли изначально удачно складывавшийся матч.
22.11.2022 21:23
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Защитник Хэмилтон перешел в челябинский «Трактор»
Контракт с канадским хоккеистом рассчитан до конца сезона 2023/24 года.
22.11.2022 16:12
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Чудинов перешел в «Спартак»
Контракт рассчитан до конца этого сезона
22.11.2022 13:19
Хоккей
автор: Александр Евграфов
КХЛ определила капитанов команд для Матча всех звезд
Четыре хоккеиста возглавят команды четырех дивизионов лиги.
22.11.2022 12:34
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Ванкувер» упустил победу над «Вегасом», Кузьменко набрал 2 очка
Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел в Канаде.
22.11.2022 10:21
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Голевой пас Барабанова помог «Сан-Хосе» победить «Оттаву»
Игра регулярного чемпионата НХЛ прошла в США.
22.11.2022 10:01
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Гол и передача Андрея Свечникова не уберегли «Каролину» от поражения «Виннипегу»
Игра НХЛ, прошедшая в Канаде, завершилась в овертайме.
22.11.2022 09:27
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Хороший ты мужик, Роберт, но не орел! Как Польша и Мексика сыграли вничью, а Левандовски не реализовал пенальти (видео)
Поляки и мексиканцы не смогли выявить сильнейшего в матче 1-го тура ЧМ-2022 в группе С (0:0), а Роберт Левандовски снова не забил на чемпионатах мира.
«Не надо сравнивать Россию, Аргентину и Саудовскую Аравию». Денис Глушаков — о ЧМ-2022 и «Химках»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после поражения в матче Кубка России от «Пари НН» (1:1, 1:3 по пенальти) рассказал о своих предпочтениях на чемпионате мира, долгах по зарплате и травмах.
Не та Дания… Как команда-открытие Евро бледно стартовала на ЧМ-2022
Первая нулевая ничья на чемпионате мира в Катаре случилась в матче сборных Дании и Туниса.
«Месси все-таки не робот». Мостовой — о фиаско Аргентины в первом туре чемпионата мира
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» мнением о сенсационном поражении Аргентина от Саудовской Аравии (1:2) в стартовом туре ЧМ-2022.
Туктамышева и Петросян едут в Пермь, Сакамото растолстела, Уно никак не догонит Малинина. Что нового в фигурном катании
Опубликован состав участников шестого, заключительного этапа Гран-при России, который в ближайшие выходные примет Пермь.
«Хорватия потеряет очки с Марокко, «простуда» не помешает Испании против Коста-Рики». Прогнозы Кечинова на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах E и F: Марокко – Хорватия, Германия – Япония, Испания – Коста-Рика, Бельгия – Канада.
Надо ли ставить на голы в компенсированное время матчей ЧМ-2022? Конечно, да! Пока коэффициенты не упали
Этот чемпионат мира совершенно точно побьет рекорд по количеству сыгранных командами минут.
«Месси обязательно забьет саудитам, Австралия может победить Францию». Прогнозы Гришина на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах С и D: Аргентина – Саудовская Аравия, Дания – Тунис, Мексика – Польша, Франция – Австралия.
От Валенсии до Бэйла: летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Веа все-таки сыграл на ЧМ — и даже забил! Как сын президента Либерии едва не принес США победу над Уэльсом (видео)
Одним из героев матча группы В ЧМ-2022 между США и Уэльсом (1:1) стал Тимоти Веа - сын легендарного Жоржа Веа, обладателя «Золотого мяча»-1995, которому так и не довелось принять участие в чемпионате мира.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика