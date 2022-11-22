«Торпедо» дома одолело «Куньлунь» в матче КХЛ 

Хоккеисты «Торпедо» одержали домашнюю победу над «Куньлунем» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что в составе нижегородцев шайбы на свой счет записали Денис Венгрыжановский (6-я минута), Кирилл Воронин (17), Максим Федотов (37) и Николай Коваленко (59). Гости ответили единственным голом Девина Броссо (25).
Таким образом, команда Игоря Ларионова набирают 44 очка и занимают третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Грега Айрленда находится на десятом месте, имея в своем активе 27 очков.
Добавим, что 24 ноября «Торпедо» сыграет против ЦСКА в Нижнем Новгороде, а 25 ноября «Куньлунь» дома примет «Сочи».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) – Куньлунь (Пекин) – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы:
1:0 – Венгрыжановский (Виноградов, Марин), 05:28
2:0 – Воронин (Ян, Буренов), 16:45 (бол.)
2:1 – Броссо (Сомерби, Вуд), 24:43
3:1 – Федотов (Воронин, Кручинин), 36:58
4:1 – Коваленко (Кручинин), 58:56
Вратари: Гуска – Смит