«Локомотив» обыграл «Сочи» и прервал серию из пяти поражений кряду

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» – «Локомотив» завершился в пользу ярославского клуба – 4:1.
В составе победителей отличились Сергей Андронов (25-я минута), Степан Никулин (40-я), а также Максим Шалунов, оформивший дубль (38-я, 59-я). У черноморского клуба шайбу забросил Сергей Попов (53-я).
Таким образом, команда Игоря Никитина прервала серию из пяти поражений кряду, а «Сочи» уступил в третьем матче подряд.
24 ноября «Локо» сыграет с питерским СКА, а «барсы» днем позже встретятся с «Куньлунь Ред Стар».
источник: «Советский спорт»