ЦСКА уступил СКА в матче КХЛ, пропустив шесть шайб

Хоккеисты ЦСКА уступили игрокам СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:6.

Отметим, что в составе победителей шайбы забросили Дамир Жафяров, оформивший дубль на 14-й и 24-й минутах, а также Михаил Воробьев (1), Никита Гусев (3), Захар Бардаков (8) и Дмитрий Яшкин (49). Соперник ответил точными бросками Павла Карнаухова (27) и Владислава Каменева (29).

Таким образом, питерцы прервали серию из двух поражений кряду, а москвичи прервали серию из четыре побед подряд.

24 ноября СКА сыграет с «Локомотивом», а команда Сергея Федорова в тот же день встретится с «Торпедо».